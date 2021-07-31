Gebze Osmanyılmaz'da 40 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli İli Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 440 ada 150 parsel 563,56 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 15/560 arsa paylı Bodrum kat. 2 . Nolu Dükkan vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi raporuna göre: Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Gebze ilçesi Osman Yılmaz mahallesi Millet caddesi No:16 posta adresli yerde bulunmaktadır. Açık tarifi ise : İstanbuş-İzmit karayolu (D100) kuzey cephesinde yer alır. Satışa konu taşınmaz merkezi konumda yer aldığı için bir çok yoldan ulaşım imkanları vardır.

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