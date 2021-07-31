Gebze Osmanyılmaz'da 40 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli İli Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 440 ada 150 parsel 563,56 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 15/560 arsa paylı Bodrum kat. 2 . Nolu Dükkan vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi raporuna göre: Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Gebze ilçesi Osman Yılmaz mahallesi Millet caddesi No:16 posta adresli yerde bulunmaktadır. Açık tarifi ise : İstanbuş-İzmit karayolu (D100) kuzey cephesinde yer alır. Satışa konu taşınmaz merkezi konumda yer aldığı için bir çok yoldan ulaşım imkanları vardır.
# ulaşım
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.