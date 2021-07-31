31 Tem 2021 - 11:05- Gündem G: 31 Tem 2021 - 11:07

Kandıra Yağcılar'da 5224 m² tarla (hisseli)icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra Yağcılar'da 5224 m² tarla (hisseli)icradan satılık
Kandıra Yağcılar'da 5224 m² tarla (hisseli)icradan satılık mask

TaşınmazKocaeli İl, Kandıra İlçesi Yağcılar Köyü sınırları içinde, 182 Ada, 87 Parsel de kayıtlı Köyyeri mevkinde yer almaktadır. İstanbul sınırında, asfalt yola ve köy merkezine 500 metre, Ağva sahile 10 km, Kandıra ilçe merkezine 30 km, İzmit şehir merkezine 55 km mesafededir. Yakın çevresinde orman alanı, dere, tarım alanları, köy yerleşim alanları, tarımsal yapılar bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinden istifade etmemektedir.

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31 Tem 2021 - 11:05 - Gündem

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