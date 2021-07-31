TÜBA raporunda GTÜ zirveye yerleşti

Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un ürettiği, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)'nın yayınladığı Türkiye Bilim Raporu’nda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türkiye'nin en araştırmacı devlet üniversitesi olarak görüldü. Raporda yayın yapma oranı ve akademik verimlilikte en iyi devlet üniversitesi olan GTÜ’ de yayın yapan araştırmacı oranı yüzde 70 olarak aktarıldı.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok'un hazırladığı rapor, tamamen veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle detaylı resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yaparak eksiklerini ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Çok zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini gerçekleştiriyor; araştırma süresince sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunuyor.

GTÜ'den yapılan açıklamada; "İlgili araştırmada üniversitemizin Türkiye'nin En Araştırmacı Üniversitesi olaran seçilmesinde emekleri bulunan tüm akademisyenlerimizi GTÜ Ailesi olarak tebrik ederiz." ifadesi yer aldı.