MHP’li başkanların istifasını genel merkez istemiş

Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonrası MHP Kocaeli İl Başkalığında atanan Yunus Emre Kurt önceki gün göreve başladı. Kurt’un göreve başlamasından saatler partinin 4 ilçe başkanı ve Kadın Kolları Başkanı istifa etti. Önceki Dönem İl Başkanı Aydın Ünlü’ye yakınlığı ile bilinen MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda istifalarını duyurdu.

AYNI METİN İLE İSTİFA ETTİLER

İstifa eden ilçe başkanlarının aynı açıklamayı yaparak istifa etmeleri dikkat çekmişti. Helallik isteyen ilçe başkanları, “Yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Av. Yunus Emre Kurt'un ileriye dönük çalışmalarına destek olmak amacıyla MHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığımı kamuoyuna ve ülküdaşlarıma beyan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

TALİMAT GENEL MERKEZDEN

Destek olmak amacı ile istifa ettiğini duyuran başkanların insiyatif ile mi yoksa talimat ile mi istifa ettikleri merak ediliyordu. MHP İzmit İlçe eski Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün yönetiminde bulunan ve Protokolden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Çöplü yönetiminde genel merkez emri ile düştüğünü ifade ettiği bir paylaşım yaparak helallik istedi.

“TALİMAT İLE YÖNETİM DÜŞTÜ”

Çöplü paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı bugün ki tarih itibariyle, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Edip Semih Yalçın beyin talimatı ile yönetim tamamen düşmüş bulunmaktadır. Sekiz sene görev aldığım protokolden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığım süresince birçok farklı isimlerle çalışma fırsatım oldu. Kalbini bilerek veya bilmeyerek kırdığım tüm dostlarımdan özür diliyorum. Bu güne kadar benim yanımda dimdik duran bütün dava arkadaşlarıma ve Devlet Bey’in yiğit evlatlarına sevgi ve saygılarımı sunarken herkesin hakkını helal etmesini önemle rica ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hareketimizin ve liderimizin emrinde olacağım”