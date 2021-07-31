Kocaeli Valisi duyurdu: Çöplerin yakılması yasaklandı

Kocaeli Valiliği, yurt genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle kentte ikinci karara kadar bağ ve bahçe temizliği sırasında oluşan çalı ve çırpı gibi çöplerin yakılmasını yasakladı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın tarihlerde çıkan 2 yangının çöp temizliğinden kaynaklandığını belirterek, “Değerli kardeşlerim, ilimizde bahçe ve ev eklentilerinde ot, çalı ve çırpıların yakılması sonucu iki yangın çıkmıştır. Bu nedenle bağ ve bahçe temizliği sonucunda oluşan çöplerin yakılması yasaklanmıştır. Hep beraber bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Sizlere güveniyoruz” dedi.