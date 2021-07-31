31 Tem 2021 - 12:16- Spor G: 31 Tem 2021 - 12:18

Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi.
Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu! mask

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ilk altın madalyasını okçulukta Mete Gazoz ile kazandı. Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci turda da Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenerek son 16 turuna yükselmişti. İhlas Koleji'nde eğitim hayatını tamamlayan ve aynı zamanda İhlas Koleji okul takımının da sporcusu olan Mete Gazoz, son 16 turunda ise Avustralyalı Taylor Worth'u eleyerek çeyrek finalde dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile eşleşti. Zorlu rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı sporcu, rakibini 7-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mete'nin bu turdaki rakibi Japon Takaharu Furukawa oldu. Çekişmeli geçen ve beş sete kadar uzayan müsabakayı de 7-3'le almasını bilen Mete Gazoz, finale çıktı. Finalde İtalyan Mauro Nespoli karşılaşan Mete, beş set sonucu Nespoli'yi 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla Mete Gazoz, Türkiye'ye hem 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk altınını hem de okçulukta tarihin ilk şampiyonluğunu getirdi.
# eğitim, Okul

31 Tem 2021 - 12:16 - Spor

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