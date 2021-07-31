Uyum sorunu yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 3.Lig 2.Grup ekibimiz Darıca Gençlerbirliği A.Ş’de keyifler yerinde. Teknik Direktör Sarp Yiğit komutasında yeni sezonu bekleyen sarı yeşillilerde yeni transferler ve mevcut oyuncuların uyumu teknik heyeti memnun ederken, antrenmanlarda ortaya çıkan eğlenceli kareler Darıca G.B taraftarlarını da umutlandırıyor. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım yaratma adına planlama yapan Yiğit, Darıcalılar’a yakışan bir takım izlettirmek istediklerini kaydetti.