İyi ki doğdun Atakan

Darıca Gençlerbirliği A.Ş’nin genç oyuncusu Atakan Aybastı’ya sürpriz yaş günü kutlaması yapıldı. 21.yaşına adım atan Atakan’a sürpriz yapan teknik heyet ve takım arkadaşları, genç oyuncuya unutulmaz bir an yaşattılar. Atakan, kendisi için özel hazırlatılan yaş pastanın mumlarını üflerken, Darıca G.B Teknik Direktörü Sarp Yiğit oyuncusuna kendi elleriyle pasta ikram etti. Kutlama için teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Aybastı, “İnşallah hepimiz adına çok güzel bir sezon olur. Doğum günümüzü unutmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.