Hoşgeldin Fatma abla

Kocaeli’nin 10 numarası olarak bilinen, bir dönemin usta orta saha oyuncularından Serter Keskin kendi adını verdiği futbol akademisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet’e ilgi yoğun oldu
FERRUH DUYGU TESİSLERİ TIKLIM TIKLIM DOLDU
Yahyakaptan’da yer alan Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş, Kocaelispor İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya, 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kocaeli Masterler takımı, sporcular ve aileleri katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.