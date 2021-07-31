Beta ve Özatalay yarı finalde

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda final heyecanı 4 Ağustos’ta gerçekleşecek. Dev final öncesi yarı finale Beta Spor ve Özatalay İnşaat yarı finale yükselen takımlar oldu. 9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası müthiş maçlarla devam ediyor. Organizasyonun finali 4 Ağustos’ta gerçekleşecek ve final maçı Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanacak.
MÜTHİŞ HEYECAN
Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşen 2 çeyrek final maçı sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından Beta Spor, Safir Kolejleri’ni 8-4 mağlup ederken goller Gökhan Şahin (2), Batuhan Boyoğlu (2), Ümit Kahya (2) ve Hakan Tan’dan geldi. Günün bir diğer önemli maçında İzmit Belediyesi ile Özatalay arasındaki maçın normal süresi 3-3 bitti. Seri penaltı vuruşları sonucu İzmit Belediyesi’nde Engin Öztonga penaltıyı kaçırdı ve Özatalay karşılaşmayı 6-5 kazanarak adını yarı finale yazdırmasını bildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.