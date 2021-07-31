Beta ve Özatalay yarı finalde

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda final heyecanı 4 Ağustos’ta gerçekleşecek. Dev final öncesi yarı finale Beta Spor ve Özatalay İnşaat yarı finale yükselen takımlar oldu. 9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası müthiş maçlarla devam ediyor. Organizasyonun finali 4 Ağustos’ta gerçekleşecek ve final maçı Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanacak.

MÜTHİŞ HEYECAN

Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşen 2 çeyrek final maçı sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından Beta Spor, Safir Kolejleri’ni 8-4 mağlup ederken goller Gökhan Şahin (2), Batuhan Boyoğlu (2), Ümit Kahya (2) ve Hakan Tan’dan geldi. Günün bir diğer önemli maçında İzmit Belediyesi ile Özatalay arasındaki maçın normal süresi 3-3 bitti. Seri penaltı vuruşları sonucu İzmit Belediyesi’nde Engin Öztonga penaltıyı kaçırdı ve Özatalay karşılaşmayı 6-5 kazanarak adını yarı finale yazdırmasını bildi.