31 Tem 2021 - 15:01- Spor G: 31 Tem 2021 - 15:02

Beta ve Özatalay yarı finalde
Beta ve Özatalay yarı finalde mask
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9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda final heyecanı 4 Ağustos’ta gerçekleşecek. Dev final öncesi yarı finale Beta Spor ve Özatalay İnşaat yarı finale yükselen takımlar oldu. 9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası müthiş maçlarla devam ediyor. Organizasyonun finali 4 Ağustos’ta gerçekleşecek ve final maçı Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda oynanacak.

MÜTHİŞ HEYECAN

Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde gerçekleşen 2 çeyrek final maçı sonunda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından Beta Spor, Safir Kolejleri’ni 8-4 mağlup ederken goller Gökhan Şahin (2), Batuhan Boyoğlu (2), Ümit Kahya (2) ve Hakan Tan’dan geldi. Günün bir diğer önemli maçında İzmit Belediyesi ile Özatalay arasındaki maçın normal süresi 3-3 bitti. Seri penaltı vuruşları sonucu İzmit Belediyesi’nde Engin Öztonga penaltıyı kaçırdı ve Özatalay karşılaşmayı 6-5 kazanarak adını yarı finale yazdırmasını bildi.
# İzmit belediyesi

31 Tem 2021 - 15:01 - Spor

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