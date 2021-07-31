Dilaver Güçlü’nün PCR testi pozitif çıktı!

Kocaelispor’un başarılı ofans oyuncularından Dilaver Güçlü’nün son Covid testi pozitif çıktı. Dilaver sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün yaptırdığım Covid -19 testim maalesef pozitif çıktı ama durumum çok iyi Allah’a şükür” ifadelerine yer verdi. Böylece kampı erken tamamlamak zorunda kalan Dilaver Güçlü’nün 10 günlük karantina süresi de başlamış oldu.