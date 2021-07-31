31 Tem 2021 - 15:02- Spor G: 31 Tem 2021 - 15:04

Dilaver Güçlü’nün PCR testi pozitif çıktı!
Dilaver Güçlü’nün PCR testi pozitif çıktı! mask

Kocaelispor’un başarılı ofans oyuncularından Dilaver Güçlü’nün son Covid testi pozitif çıktı. Dilaver sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dün yaptırdığım Covid -19 testim maalesef pozitif çıktı ama durumum çok iyi Allah’a şükür” ifadelerine yer verdi. Böylece kampı erken tamamlamak zorunda kalan Dilaver Güçlü’nün 10 günlük karantina süresi de başlamış oldu.
# Kocaelispor

31 Tem 2021 - 15:02 - Spor

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