D130 Karayolu’nda korkutan tır yangını

Olay, Gölcük D130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 18 AAL 586 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Gölcük D130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 18 AAL 586 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.