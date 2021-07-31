Kocaeli'nin ormanlarında denetim var

Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ateş yakılması, ormanlık alanlara girilmesi, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Kent genelinde bulunan ormanlarda polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, bazı noktalarda yolu keserek ormanlara girişe izin vermedi. Ekiplerin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor.