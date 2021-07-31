31 Tem 2021 - 15:13- Gündem G: 31 Tem 2021 - 15:15

Kocaeli'nin ormanlarında denetim var
Kocaeli'nin ormanlarında denetim var mask

Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ateş yakılması, ormanlık alanlara girilmesi, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Kent genelinde bulunan ormanlarda polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, bazı noktalarda yolu keserek ormanlara girişe izin vermedi. Ekiplerin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor.
# Kocaeli Valiliği, Yangın

31 Tem 2021 - 15:13 - Gündem

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