KESK, TİS görüşmelerinde taleplerini sıraladı

Milyonlarca kamu emekçisini ilgilendiren 2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak Memur Sen Konfederasyonu tarafından yürütülecek olan görüşmeler öncesi KESK Kocaeli Şubeler Platformu bugün basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Etem Kartal, Ses Şube Başkanı Murat Harata, Tüm Bel Sen Başkanı Erdal Karakuş ve Eğitim Sen Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir tarafından yapılan ortak açıklamayı Kocaeli Haber Sen Temsilcisi KESK Dönem Sözcüsü Emre Toptaş okudu. Basın açıklamasına HDP İl Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa ve Leyla Aygün de destek verdi.

“5 KEZ TOPLANAN MASADA SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLMEDİ”

Toplu sözleşme görüşmelerinde artan sorunlar olduğunu vurgulayan KESK Dönem Sözcüsü Emre Toptaş, “Bugüne kadar beş defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmemiştir. Çözülmediği gibi giderek derinleşen ekonomik kriz mevcut sorunlarımızı daha da ağırlaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARA GÖNDERME”

Emek ile geçinen yüzde 99’lık kesimin ellerinden alınan hakları geri istediğini ifade eden Dönem Sözcüsü Toptaş, “Ülkeyi yönetenlerden en çok duyduğumuz sözlerden birisi “işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” sözüdür. Ancak bu sözde ifade edilen enflasyon TÜİK tarafından açıklanan, çarpık hesaplamalara dayalı resmi enflasyondur. Oysa işçiyi, kamu emekçisini, emekliyi ezen TÜİK’in resmi rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur” dedi.

“YÜZDE 43,5 ARTIŞ TALEBİ”

Toptaş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını esas aldığımızda, çarşı – pazardaki enflasyona bakıldığında resmi rakamlar elimizde olmakla beraber rakamlara girmeden sonuç olarak 2022 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43 buçuk artış yapılmasını, Taleplerimizin kabulü halinde 2023 yılı için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE+ÜFE ortalaması üzerine + 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılmasını istiyoruz” dedi.

TALEPLER:

*Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı verilmesini,

*Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini,

*Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 1100 TL tutarında kreş yardımı verilmesini,

*Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın uygulanmasını,

*Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,

*Ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge cetveline dâhil edilmesini,

*Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,

*Zorunlu BES kesintisinin kaldırılmasını,

*Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı baz alınarak artırılmasını,

*EYT haksızlığına son verilmesini,

* Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını,

*Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını, 5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını talep ediyoruz.