Acil kan aranıyor

2 Ağustos Pazartesi günü Seka Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınacak olan Ayşe Beyazgül için acil A RH (+) pozitif kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne başvurması rica olunur. ( Kan verecek kişi aşı olmuş ise üzerinden 1 hafta geçmiş olması gerekmektedir) . İletişim/Gökhan Beyazgül 05354777495
# aşı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.