31 Tem 2021 - 15:19- Gündem G: 31 Tem 2021 - 15:21

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

2 Ağustos Pazartesi günü Seka Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınacak olan  Ayşe Beyazgül için acil A RH (+) pozitif kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne başvurması rica olunur. ( Kan verecek kişi aşı olmuş ise  üzerinden 1 hafta geçmiş olması gerekmektedir) . İletişim/Gökhan Beyazgül  05354777495
# aşı

31 Tem 2021 - 15:19 - Gündem

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Acil kan aranıyor
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