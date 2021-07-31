Acil kan aranıyor

2 Ağustos Pazartesi günü Seka Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınacak olan Ayşe Beyazgül için acil A RH (+) pozitif kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne başvurması rica olunur. ( Kan verecek kişi aşı olmuş ise üzerinden 1 hafta geçmiş olması gerekmektedir) . İletişim/Gökhan Beyazgül 05354777495