Prof. Dr. Ersan Şen: Hürriyet’e bakın çatır çatır çalışıyor

İzmit Belediye Başkanı Av Fatma Kaplan Hürriyet ulusal medyada yine ses getirdi. TV100 kanalında her perşembe saat 20.30’da yayınlanan, gazeteci-yazar Ahu Özyurt’un sunduğu Sağlı Sollu programında bu hafta 2023 seçimlerini belirleyen faktörler masaya yatırıldı. CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, gazeteci ve yazar Metin Özkan ve siyaset bilimci Dr. Taceddin Kutay’ın yer aldığı programda başkan Hürriyet’in çalışmaları konuşuldu. Prof. Dr. Ersan Şen muhalefet belediyelerinin çalışmalarının etkisinden bahsederken söze İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in doğru adımlarını anlatarak girdi.

TANIMIYORUM AMA HÜRRİYET VAR

Muhalefet belediyelerinin doğru bir aday üzerinde yoğunlaşırsa iktidar için ciddi sıkıntılar yaratacağını belirten Prof. Dr. Ersan Şen, “Devleti yönetenler ilk önce vaatlerini yerine getirsin. Bizi beslesin, şeffaf olarak her şeyi anlatsın. Ben tebaa değilim, halkım. Sandık zamanı oy kullanacağım ama yine de ben bilmek istiyorum. Vatandaş olarak bütün meseleleri bilmeliyim. Sadece seçim zamanı beni hatırlayarak buluşmamalı. Böyle belediyeler yok mu? Var. Kendisini tanımıyorum. İsmini söyleyeyim; Av. Fatma Kaplan Hürriyet.

“BAKIN, ÇATIR ÇATIR ÇALIŞIYOR”

İzmit Belediye Başkanı’nın çalışmalarına bakın. Çatır çatır çalışıyor. AKP bu zamana kadar siyasette nasıl seçim kazanmıştı? Belediyelerle. Sayın Erdoğan’ın İstanbul’un eski yıpranmışlıklarına getirdiği çözümlerle kazanıldı. Ve şu anda da muhalefetin belediyeleri iyi çalışıyor. O belediyelerle birlikte eğer biraz önce söylediğim kısır döngü siyasi tartışmalardan uzaklaşıp doğru bir aday üzerinde kenetlenebilirlerse iktidar için ciddi bir sıkıntı var. İktidar o zaman sıkışmışlığın içine düşebilir” şeklinde konuştu.