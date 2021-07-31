Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak



Darıca, Uzakdoğu sporları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Spor şehri Darıca hedefiyle spora ve sporcuya yatırımlarını arttırarak devam eden Darıca Belediyesi, Muay Thai Federasyonu ile ortaklaşa 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası düzenliyor.

SPORSEVERLERİ TURNUVAYA DAVET ETTİ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde düzenlenecek olan ve 2 gün boyunca devam edecek olan turnuva Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya kazandırılan Darıca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Bugün gerçekleşecek olan müsabakalar sonrasında dereceye girecek sporculara madalyaları takdim edilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın her alanda spor şehri olması için çalıştıklarını ifade ederek sporseverleri turnuvaya davet etti.