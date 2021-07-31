Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak

Darıca, Uzakdoğu sporları alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Spor şehri Darıca hedefiyle spora ve sporcuya yatırımlarını arttırarak devam eden Darıca Belediyesi, Muay Thai Federasyonu ile ortaklaşa 15 Temmuz Milli İrade Muay Thai Turnuvası düzenliyor.
SPORSEVERLERİ TURNUVAYA DAVET ETTİ
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde düzenlenecek olan ve 2 gün boyunca devam edecek olan turnuva Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya kazandırılan Darıca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Bugün gerçekleşecek olan müsabakalar sonrasında dereceye girecek sporculara madalyaları takdim edilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın her alanda spor şehri olması için çalıştıklarını ifade ederek sporseverleri turnuvaya davet etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.