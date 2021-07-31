Filiz: Devlet mi halka bakmakla yükümlü, halk mı devlete

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, üç gündür devam eden orman yangınları için açıklama yaptı. Filiz, yaptığı yazılı açıklama da, “Avrupa'nın imrenerek baktığı ve 21 ilinde 63 orman yangınının yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bize imrenerek bakan ülkelerin yangın uçak sayıları şöyle: Yunanistan 38 uçak, Fransa 26 uçak, İtalya 19 uçak, İspanya 17 uçak. Türkiye'nin ise sadece 3. İtibardan tasarruf olmaz diyerek Ankara'ya bin 100 odalı, Marmaris'e 300 odalı, Ahlat'a 25 dönüm arazi üzerine saraylar yapıldı. Geçmediğimiz köprülere, gitmediğimiz hastanelere, girmediğimiz tünellere trilyonlar harcandı. Hadi bunları geçtik, yandaş müteahhitlerin 9,5 milyar liralık vergi borcu silindi bu ülkede” dedi.

“DEVLET NE İŞ YAPACAK?”

Ülkemizin ormanları yaşam savaşı verirken, Türk Hava Kurumu'nun uçakları hangarda yatıyor ve pilotları işten çıkarılmış. THK'nın başkanı umursamaz ve vicdansızca düğüne giderken, gönüllü olarak ekiplere su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir katıldığı söndürme çalışmalarında hayatını kaybetti bu ülkede. Depremde, selde, pandemide, eğitimde iban verip para isteyen devlet ve kurumları yangında da boş durmadı ve yine halktan para istedi. Bizim anlayamadığımız, devlet mi halka bakmakla yükümlü, halk mı devlete? Halk zaten her durumda ihtiyacı karşılansın diye vergisini ödüyor. Halk her olumsuz durumda para verecekse devlet ne iş yapacak?” ifadelerini kullandı.