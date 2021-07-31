İYİ Partili Yaşar’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve İYİ Parti İzmit İlçe Muhasibi Salim Yaşar'ın eşi Naciye Yaşar’ın cenazesi Kandıra Çalköy’deki baba ocağına getirilerek helallik verildi. İkindi namazına müteakip Kandıra Gebeli Mahallesi’nde (Köyü) Gebeli Kabristanı’nda toprağa verildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Kandıra Gebeli Köyü’ndeki cenaze törenine Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve belediye eski başkanı Ercüment Şahin, Kocaeli Kandıralılar Derneği 4. Başkanı Günay Gülcü, 6. Başkanı Erdal Baykara, 8. Başkanı Recep Yıldız, 10. Başkanı Harun Reşit Kocagöz, 12. Başkan Mehmet Bayrak, Denetim Kurulu Başkanı; Ahsen Okyar, Denetim Kurulu üyesi; İlker Altınten, Danışma Kurulu Üyeleri; Volkan Bulgurcu ve Kırkpınar Başpehlivanı Faruk Akkoyun, e. Yönetim Kurulu Üyeleri; Veysel Cavdar, Salih Horos ve Metin Gönül, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İl Kurucu üyesi İsmail Eroğlu, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİDER) Başkanı Muhammet Ertürk, e. CHP Kandıra İlçe Başkanı Recep Şenol, Gebze Kandıralılar Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Sert, Genç Kandıralılar Derneği Genel Sekreteri Av. Semih Ergün ve Yaşar ailesinin çok sayıda seveni katıldı.