SP’li kadınlar, Geçim İttifakı standında halkla buluştu

Gebze Kent Meydanı’nda Geçim İttifakı standı açan SP İlçe Kadın Kolları düzenlediği basın açıklamasıyla ülkenin esas gündeminin seçim değil, geçim olduğuna vurgu yaptı. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanların adeta patlama noktasına geldiğini ifade eden Başkan Şükran Gümüş, “Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır” dedi.

“KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Geçim İttifakı Acil Eylem Planını açıklayan Gümüş, “SP olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla katlanmak zorunda değiliz diyoruz. Şimdi Geçim İttifakı Acil Eylem Planımız çerçevesinde hazırladığımız çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar; insanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar. İnanın bunlar zor değil, yeter ki vatandaş odaklı politikalar esas alınsın” dedi.

SP’NİN ACİL EYLEM PLANI

1. İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir.

2. Açlık sınırının dahi altında düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır.

3. Yeni istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir.

4. Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli; katılım yapıları oluşturulmalıdır.

5. Esnafımıza acilen Sicil Affı getirilmeli, yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır.

6. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır.

7. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli; yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir.

8. Bankaların pos cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır.

9. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır.

10. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır.