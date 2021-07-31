31 Tem 2021 - 20:27- Gündem G: 31 Tem 2021 - 20:29

Yeni vaka sayısı ve can kaybı yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayısı ve can kaybı yükseldi mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Temmuz verilerine göre, 259 bin 196 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 79 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: HAFTA SONUNA RAĞMEN…

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 66.03, ikinci doz ortalaması yüzde 43.93, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 73 milyon 137 bin 890 oldu.
# sağlık, fahrettin koca, covid-19, aşı

31 Tem 2021 - 20:27 - Gündem

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