Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi

Yangın, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Kuş cennetinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanlardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
VATANDAŞLARIN İFADESİ POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ
Bölgede bulunan vatandaşlar, sazlık alandan çıkan bir şüphelinin koşarak bölgeden uzaklaştığını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve olası bir facia önlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.