31 Tem 2021 - 20:29- Asayiş G: 31 Tem 2021 - 20:32

Sazlık alandaki yangın ekipleri harekete geçirdi

İzmit Körfezi kıyısında bulunan sulak alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların yangının çıktığı sırada sazlıklardan çıkan bir şahsın koşarak uzaklaştığını söylemesi üzerine ekipler inceleme başlattı.
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Yangın, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Kuş cennetinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanlardan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

VATANDAŞLARIN İFADESİ POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bölgede bulunan vatandaşlar, sazlık alandan çıkan bir şüphelinin koşarak bölgeden uzaklaştığını söylemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması ve olası bir facia önlendi.
# Yangın, itfaiye

31 Tem 2021 - 20:29 - Asayiş

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