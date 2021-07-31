31 Tem 2021 - 20:33- Gündem G: 31 Tem 2021 - 20:35

İzmit Cumhuriyet Parkı’nda çocukların neşesi yankılandı

İzmit Belediyesinin tiyatro emekçilerini desteklemek amacıyla düzenlediği Tiyatro Günleri, Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenen Alice Harikalar Diyarı’nda oyunuyla sürdü, çocuklar çok eğlendi
İzmit Cumhuriyet Parkı’nda çocukların neşesi yankılandı mask

İzmit Belediyesinin pandemi koşullarından dolayı sahnelerden uzak kalan tiyatro topluluklarını desteklemek ve halkın sanatla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri etkinlikleri eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Özledikleri günlere geri dönen ve seyirciyle buluşan Çevre Tiyatrosu oyuncuları Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da sahneledikleri Alice Harikalar Diyarı’nda oyunuyla büyük beğeni topladı.

ALKIŞLAR EKSİK OLMADI

Çevre Tiyatro Yönetmeni Bucan Ekin Şimşek ile oyuncular; Halil Efe Yılmaz, Büşra Özdemir, Tuana Bayrak, Ömer Murat Kıraslı ve Şahin Özbek’in başarıyla sahnelediği Alice Harikalar Diyarı’nda oyunu sahnelendiği sırada alkışlar hiç eksik olmadı. Özellikle çocuklar etkinlik boyunca Cumhuriyet Parkı’nda çocuk kahkahaları yankılandı. İzmit Belediyesi birbirinden güzel oyunlar; Ko
# İzmit belediyesi, çocuk

31 Tem 2021 - 20:33 - Gündem

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