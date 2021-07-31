İzmit Cumhuriyet Parkı’nda çocukların neşesi yankılandı

İzmit Belediyesinin pandemi koşullarından dolayı sahnelerden uzak kalan tiyatro topluluklarını desteklemek ve halkın sanatla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri etkinlikleri eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Özledikleri günlere geri dönen ve seyirciyle buluşan Çevre Tiyatrosu oyuncuları Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da sahneledikleri Alice Harikalar Diyarı’nda oyunuyla büyük beğeni topladı.
ALKIŞLAR EKSİK OLMADI
Çevre Tiyatro Yönetmeni Bucan Ekin Şimşek ile oyuncular; Halil Efe Yılmaz, Büşra Özdemir, Tuana Bayrak, Ömer Murat Kıraslı ve Şahin Özbek’in başarıyla sahnelediği Alice Harikalar Diyarı’nda oyunu sahnelendiği sırada alkışlar hiç eksik olmadı. Özellikle çocuklar etkinlik boyunca Cumhuriyet Parkı’nda çocuk kahkahaları yankılandı. İzmit Belediyesi birbirinden güzel oyunlar; Ko
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.