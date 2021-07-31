İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Bursa yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında üç akrabasını birden kaybeden Kocaeli Vanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Gögercin’e taziye ziyaretinde bulundu. Serdar Mahallesi’ndeki taziye evine giderek Gögercin’in üzüntüsünü paylaşan Torun, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başsağlığı mesajlarını da aileye iletti. Başkan yardımcısı Torun, “Elim bir kaza sonucu yakınlarını kaybeden Hüsnü Gögercin kardeşimize taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.
31 Tem 2021 - 20:34- Gündem Güncelleme: 31 Tem 2021 - 20:35
Başkan yardımcısı Emirşah Torun Gögercin Ailesi’ni yalnız bırakmadı
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, trafik kazasında akrabalarından üç kişiyi kaybeden Hüsnü Gögercin’in üzüntüsünü paylaştı, başkan Hürriyet’in başsağlığı mesajını iletti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.