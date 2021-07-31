31 Tem 2021 - 20:34- Gündem G: 31 Tem 2021 - 20:35

Başkan yardımcısı Emirşah Torun Gögercin Ailesi’ni yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, trafik kazasında akrabalarından üç kişiyi kaybeden Hüsnü Gögercin’in üzüntüsünü paylaştı, başkan Hürriyet’in başsağlığı mesajını iletti
Başkan yardımcısı Emirşah Torun Gögercin Ailesi’ni yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Bursa yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında üç akrabasını birden kaybeden Kocaeli Vanlılar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Gögercin’e taziye ziyaretinde bulundu. Serdar Mahallesi’ndeki taziye evine giderek Gögercin’in üzüntüsünü paylaşan Torun, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başsağlığı mesajlarını da aileye iletti. Başkan yardımcısı Torun, “Elim bir kaza sonucu yakınlarını kaybeden Hüsnü Gögercin kardeşimize taziye ziyaretinde bulunduk. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.
# Fatma Kaplan Hürriyet, kaza

31 Tem 2021 - 20:34 - Gündem

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