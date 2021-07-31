Hürriyet, Şennur Zengin’i  açılışta yalnız bırakmadı

Kente katma değer sağlayan herkesin destekçisi olan ve kadınların her anlarında yanlarında olmaya özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) üyesi inşaat mühendisi Şennur Zengin’in İzolasyon Marketi açılışına katıldı. Başkan Hürriyet, Başiskele’de faaliyete geçirilen Zengin İzolasyon Market’in açılış töreninde ev sahipleri Şennur Zengin ve Volkan Zengin’e hayırlı olsun dileklerini sundu.
YATIRIMLAR BAŞIMIZIN TACI
Açılış töreninde Başkan Hürriyet’e belediye koordinatörü Ozan Aksu da eşlik etti. Açılışa ayrıca; CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, KOİDER Dernek Başkanı Nilgün Yılmaz, Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen ve davetliler katıldı. Kadınların birçok alanda kendilerini göstermesinin öneminden bahseden başkan Hürriyet, “Çok güzel bir tablo, güzel bir girişim ve önemli bir yatırım. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kentimize katma değer katacak girişimciler başımızın tacıdır.
KADINLAR HER YERDELER
Bu yatırımı gerçekleştiren Zengin İzolasyon ailesinin değerli yöneticilerini kutluyorum. Umarım sektöre, kente ve ülkemize katma değer yaratacak çok daha güzel başarılara imza atarsınız. Değerli erkek konuşmacılarımız kadın vurgusu yaptılar. Bir kadın yönetici olarak kadınların her alanda; girişimcilik, temsiliyet, sosyal yaşam, istihdam gibi tüm alanlarda varlıklarını hissettirmelerini çok önemli buluyorum. Kadın arkadaşlarımın başarılarından ve dayanışmalarından dolayı onur duyduğumu söylemek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.