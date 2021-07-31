İzmitliler tek yürek oldu! Manavgat’ın yanında!

Ülkemizin farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak başlayan ve yerleşim yerlerine yayılarak büyük zarar veren yangınlarla mücadele etmek ve mağdurlar ailelerin yaraları sarmak adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başlattığı yardım kampanyasına destek sürüyor. Tek yürek olup yangının yaralarını sarmak için adım atan başkan Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulunarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yardım kampanyasına destek olmaya davet etti. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan İzmitliler, Manavgatlılara destek için harekete geçti.

İZMİT SEFERBER OLUYOR

Manavgat’taki yangından etkilenen vatandaşlara yardım etmek için seferber olan İzmitliler, 2 Ağustos pazartesi gününe kadar sürecek olan kampanyada sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında Gıda Bankası’na giderek desteklerini teslim edebilecek. Yardım kampanyasında; su ve içecek (meyve suyu, soda, uzun ömürlü süt vb.) bebek bezi- bebek maması- bebek devam sütü, hijyenik ped, yanık kremi, konserve/paketli gıda, kolonya, ıslak mendil- peçete- tuvalet kâğıdı, ağrı kesici, battaniye- pike ve küçükbaş – büyükbaş hayvan yemi toplanıyor.

GIDA BANKASI’NA ULAŞIM

Felaketle birlikte evlerini kaybeden ve yardım bekleyen vatandaşlar için toplanan yardımlar Manavgat’a ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Ülkemizin birçok kentinde başlayan yangınlar halen söndürülemezken, maddi-manevi zarar gören halka destek olma çağrısına kayıtsız kalmayan, destek olmak isteyen tüm vatandaşlar, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:35/A Namık Kemal Lisesi karşısı adresindeki İzmit Belediyesi Gıda Bankası’na yardımlarını bırakabilirler.



YARDIM İÇİN İLETİŞİM HATLARI

İzmit Belediyesi İletişim Tel: 0262 318 00 00

Gıda Bankası İletişim Tel: 0262 331 88 68