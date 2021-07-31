Darıca'dan, Manavgat'a TIR dolusu yardım

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları, Türkiye’yi acıya boğarken Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Kızılay Darıca Şubesi yardım için harekete geçti. Darıca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Darıca Şubesi iş birliği ile içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemlerinin olduğu yardım TIR’ı yola çıktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar içimizi çok acıttı. Darıca ailesi olarak Manavgat'a yardım TIR’ı gönderme kararı aldık. Yardım TIR'ımızın içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemleri mevcut. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu kötü günleri hep beraber geride bırakacağız" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.