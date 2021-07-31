31 Tem 2021 - 21:46- Gündem G: 31 Tem 2021 - 21:49

"Biontech aşılarının sevkiyatında azalma olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak” dedi.
"Biontech aşılarının sevkiyatında azalma olacak" mask

Biontech aşısının üretimindeki aksamayı dile getiren Bakan Koca, bu aşıyı tercih eden vatandaşların da aşı olmaya randevusuz gelmemesini belirtti. Konuyla ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundan Koca, “Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok” ifadelerine yer verdi.
# aşı

31 Tem 2021 - 21:46 - Gündem

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