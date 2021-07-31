31 Tem 2021 - 21:49- Gündem G: 31 Tem 2021 - 21:51

Yuvam Akarca Demokrasi Parkı Amfi Tiyatrosu da yenileniyor

İzmit Belediyesinin tamamen elden geçirerek son derece modern yeni yüzüyle halkın kullanımına açtığı Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’dan sonra Yuvam Akarca Demokrasi Parkı’nda bulunan amfi tiyatro da yenileniyor
Yuvam Akarca Demokrasi Parkı Amfi Tiyatrosu da yenileniyor mask

Şehrin farklı yerlerindeki yıllardır bakımı, onarımı ve yenilemesi yapılmamış olan amfi tiyatroları tamamen elden geçirmeye başlayan İzmit Belediyesi, ilk olarak Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’yu son derece modern hale getirerek vatandaşlarla birlikte kullanıma açmıştı. Sıraya Alikahya Yuvam Akarca’daki Demokrasi Parkı’nda bulunan amfi tiyatroyu alan İzmit Belediyesi, halkın da talebini dikkate alarak yenileme çalışmalarına başlıyor, ardından kente yeni modern bir sosyal ve etkinlik alanı daha armağan edecek.

ETKİNLİK MERKEZİ OLACAK

İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yenileyeceği Alikahya Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi üzerinde bulunan Demokrasi Parkı’nda amfi tiyatro yenilemesi için de geri sayım başladı. Yuvam Akarcalılar’ın yeni sosyalleşme ve buluşma noktası haline gelecek olan amfi tiyatroda çalışmalar tamamlandığında birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. Kentin değerlerini halka bir bir geri veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yuvam Akarca’daki amfi tiyatroyu da yeniden kente kazandırmış olacak. 

TAMAMEN YENİLENECEK

Demokrasi Parkı’ndaki 6 bin 913 metrekare alana sahip olan amfi tiyatronun sahne çevresindeki sert zeminler yenilenecek, dış aydınlatmaları değiştirilecek. Tüm amfi yüzeyindeki dökülen sıvalar kaldırılacak. Basamaklar şap betonuyla eğimi verilerek kaplanacak. Amfi arkasında bulunan depoların yalıtım ve rutubet sorunları giderilecek. Amfinin her iki yan cephesinde ahşap çiçeklik tasarımı yapılacak. Amfi tüm yüzeyleri renklendirilerek dış cephe boyasıyla boyanacak. Demokrasi Parkı Amfi Tiyatrosu’nun yapım çalışmaları yaklaşık 2 ayda tamamlanacak. 

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

31 Tem 2021 - 21:49 - Gündem

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