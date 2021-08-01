01 Ağu 2021 - 09:25- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 10:01

Aşı hattı susmuyor! 150 bin kişiyi ikna ettiler

Kocaeli’deki aşı ikna hattı 300 bin kişiyi aradı. Hat çalışanlarının aradığı 300 bin kişiden yüzde 50’si aşı yaptırmaya ikna oldu.
Aşı hattı susmuyor! 150 bin kişiyi ikna ettiler mask

Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla  aşı karşıtlarının ikna edilmesi daha da önem kazandı. Kocaeli Valiliği’nce başlatılan bir çalışma kapsamında doktor gözetiminde her gün yüzlerce kişiyi arayan telefon operatörleri, vatandaşların tereddütlerini gidermek için çaba sarf ediyor.

Hürriyet'in haberine göre, COVID-19 İletişim ve Komuta Merkezi’nde görevli bir operatörünün ortalama günde 150 kişiyi aradığını söyleyen Dr. Nurullah Ege, “Ulaştığımız kişilerin bir kısmı aşının yan etkilerinden dolayı, bir kısmı da sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinden dolayı aşı olmak istemediğini söylüyor. Biz de bilimsel olarak aşının faydalarını anlatarak komplo teorilerine ve kulaktan dolma bilgilere inanmamalarını söylüyoruz. Bir aileden bir kişiyi ikna ettiğimizde ailenin diğer üyeleri de aşı oluyor” dedi.

YÜZDE 50 ‘OLUR’ DEDİ

Telefon yoluyla şu ana kadar 300 bin kişiye ulaştıklarını aktaran Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlivan ise, şu bilgileri verdi: “0262 550 50 85 ile 0262 550 50 86 numaralı hatlarımızdan vatandaşlarımıza ulaşarak aşıya davet ediyoruz. Şu ana kadar 300 bin kişiyi aradık. Bunun yüzde 50’si ikna ile sonuçlandı. Kocaeli’nde 2 milyon civarında vatandaş ikamet ediyor. Bir milyona yakın kişiye aşı yaptık. Biz kısa sürede Kocaeli’nde ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 75’ine aşı yapmayı hedefliyoruz. Koronavirüs vaka sayılarının arttığı bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.”

# aşı, covid-19, sağlık, maske, koronavirüs

01 Ağu 2021 - 09:25 - Gündem

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