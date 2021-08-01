EMEP’ten ırkçı saldırı açıklaması! “Sorumlusu burjuva muhalefet anlayışıdır”

Konya’da Dedeoğulları ailesinden 4’ü kadın 7 Kürt ailenin öldürülmesine tepkiler devam ediyor. Irkçılık nedeni ile gerçekleştiği iddia edilen katliam ile ilgili Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada "Günlerdir nefret söylemini körükleyen iktidar sahipleri ve şovenizmin değirmenine su taşıyan burjuva muhalefet anlayışı sorumludur" ifadelerini kullandı.

BURJUVA MUHALEFET

Sistematik saldırılan daha önce Afyon, Ankara ve Karaman'da yaşandığını hatırlatan açıklamada, "Mültecilere ve Kürtler üzerinden yapılan kışkırtmalar aynı zamanda emekçilerin birliğini bölmeye yönelik girişimlerdir. Halkımız, sorumsuz şekilde bu kervana katılan, Kürtlere ve mültecilere yönelik ayrımcı ifadeler kullanan burjuva muhalefet anlayışına da prim vermemelidir" denildi. Soruşturmaların etkin ve halka açık şekilde sürdürülmesi için çağrı yapan EMEP, "Nefret suçlarında cezasızlık politikası terk edilmelidir. Medya kullandığı dile dikkat etmeli, nefret suçlarına ağır yaptırımlar getirilmelidir" dedi.

“SORUMLUSU NEFRET SÖYLEM…”

EMEP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mültecilere ve Kürtlere karşı günlerdir devam eden şoven propaganda zehirli meyvelerini vermeye başladı. Konya’da aynı aileden 4’ü kadın 7 Kürt katledildi. Sorumlusu günlerdir nefret söylemini körükleyen iktidar sahipleri ve şovenizmin değirmenine su taşıyan burjuva muhalefet anlayışıdır.

"KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞTİR"

Bu saldırı Afyon, Ankara-Karaman ve yine daha önce Konya’da gerçekleşen ırkçı saldırıların bir devamıdır. Saldırıları önlemekle yükümlü devlet ve hükümet sözcüleri 12 Mayıs’ta Konya’da yaşanan vahim saldırıdan sonra bile Dedeoğlu ailesini koruyamamıştır! Katliam göz göre göre gelmiştir. Hrant Dink cinayeti davası nedeniyle görevden el çektirilmesi konuşulan bir emniyet mensubunun Konya’da İl Emniyet Müdürü olarak görev alması da başka bir garabettir.

“ZEHİRLENMİŞ GÜRUHLAR YARATILDI”

Hal böyle olduğu halde sorumluluktan sıyrılmaya çalışan hükümet sözcüleri, yaşanan vahim saldırıları “adli vakalar” olarak lanse edip işi geçiştirmeye çalışmaktadır. Oysa bizzat AKP iktidarı eliyle yaratılan bu siyasal iklim neticesinde, her husumet olayını ırkçı söylemlerle linç eylemine dönüştüren zehirlenmiş güruhlar yaratılmıştır. Şiddet saldırılarının ve cinayetlerin hangi tartışma ya da anlaşmazlıktan çıktığından bağımsız olarak, hemen her olayda Kürtlere yönelik nefret ve ırkçı sözlerin kullanıldığı tanıklarla sabittir.

“HALKIMIZ PRİM VERMEMELİ”

Tek adam yönetiminden rahatsız olan, işsizlik ve yoksulluğun girdabında çırpınan işçiler ve emekçiler uyanık olmalıdır. Çünkü mültecilere ve Kürtler üzerinden yapılan kışkırtmalar aynı zamanda emekçilerin birliğini bölmeye yönelik girişimlerdir. Halkımız, sorumsuz şekilde bu kervana katılan, Kürtlere ve mültecilere yönelik ayrımcı ifadeler kullanan burjuva muhalefet anlayışına da prim vermemelidir.

“GÜN KARDEŞLİK GÜNÜDÜR”

Gün ormanlarımızın yakılırken bir yangın uçağını halka reva görmeyenlere, işsizliğin ve yoksulluğun mimarlarına, zengin sınıfların hizmetkarı siyasi anlayışlara, halkın demokrasi taleplerini yok sayanlara karşı birleşme ve mücadele günüdür. Gün kardeşlik günüdür, ırkçılığa ve şovenizme karşı dayanışma ve el ele verme günüdür. İş, ekmek, özgürlük taleplerimizle barış ve demokrasinin sesini yükseltelim. Emek Partisi olarak Dedeoğlu ailesine başsağlığı diliyor, soruşturmaların etkin ve halka açık şekilde sürdürülmesi için çağrı yapıyoruz. Nefret suçlarında cezasızlık politikası terk edilmelidir. Medya kullandığı dile dikkat etmeli, nefret suçlarına ağır yaptırımlar getirilmelidir."