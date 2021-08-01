01 Ağu 2021 - 12:29- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 12:32

Minik öğrenciler Ata’ya konuk oldu

İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait değerli eşyaların sergilendiği Atatürk Evi Müzesi, ulu önderin geleceği emanet ettiği minik yürekleri ağırladı
Minik öğrenciler Ata’ya konuk oldu mask

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Atatürk Evi Müzesi vatandaşlardan ve yerli-yabancı turistlerden ilgi görüyor. Birçok okulun, sivil toplum kuruluşlarının ve şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği Hacı Hasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi üzerindeki Atatürk Evi Müzesi bu kez Kocaeli Anaçağ Anaokulu öğrencilerini ağırladı. 

MİNİKLER ATA’YI TANIDI

Müzede tarihi bir yolculuğa çıkan minikler, öğretmenleri ve rehber eşliğinde Atatürk’ün bu ülke için neler yaptığını kişisel eşyalarını incelerken öğrendi. Halkın büyük bir merak ve gururla dolaştığı müzede Atatürk’ün kendisine ve silah arkadaşlarına ait birçok eseri yakından gören minikler heyecanlandı. Atatürk Müzesi’ni gezmek isteyenler, müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilir.
# Mustafa

01 Ağu 2021 - 12:29 - Gündem

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