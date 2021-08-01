01 Ağu 2021 - 12:32- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 12:33

İzmit Belediyesi, can dostlarının her zaman yanında 

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması için haftanın her günü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
İzmit Belediyesi, can dostlarının her zaman yanında  mask

Sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostlarını sokaklarda yalnız bırakmıyor. Düzenli olarak aşılama ve mama desteğinde bulunan veterinerler, gezici muayene aracı Patibüs ile İzmit’in farklı bölgelerinde sokak dostlarını doğal yaşam ortamlarında muayene ederek tedavilerini sürdürüyor.

CAN DOSTLARA MAMA DESTEĞİ

Sokak hayvanlarını tedavi etme ve aşılamanın yanı sıra beslenmesiyle de ilgilenen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde bulunan besleme noktalarına mama dağıtımını da düzenli olarak sürdürüyor. Ayrıca sokak hayvanlarıyla ilgilenen gönüllü vatandaşlara da ihtiyaç anında besleme yapabilmeleri için mama bırakan veterinerler can dostlarını korumaya devam ediyor.

TİTİZ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR

Vatandaşların sokak hayvanlarının sağlığı ve daha iyi koşulda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kendilerine ilettikleri talepleri de karşılayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostların iç ve dış parazit bakımlarını, sahipsiz yavru köpeklerin de ilk aşılarını titizlikle yapıyor. Müdürlük ekipleri sokak hayvanlarıyla ilgilenen vatandaşlara destek vermenin yanı sıra teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.
# Sokak, İzmit belediyesi

01 Ağu 2021 - 12:32 - Gündem

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