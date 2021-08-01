Kocaeli Kent Konseyi, bütün ilçe kent konseylerini bir araya getirdi

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ilk istişare toplantısında ilçe kent konseyi başkanlarını bir araya getirdi. SEKA Park Otel Körfez Salonu’ndaki toplantıda konuşan Korkmaz, Kocaeli Kent Konseyi’nin kapsayıcı ve her görüşe açık şekilde tüm ilçeleri desteklemeyi sürdüreceğini belirtti, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Oldukça verimli geçen toplantıda önemli kararlar da alındı.

YÜKSEK KATILIM

Kocaeli Kent Konseyi Yönetim Kurulu adına Başkan Ali Korkmaz ve Genel Sekreter Sedat Köse evsahipliğindeki toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr.Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Genel Sekreteri E.Fatih Bayram, Derince Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo, Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay, Kandıra Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Can, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş ve Darıca Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Candemir katıldı.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI

Kocaeli Kent Konseyi’nin şehrin dinamiklerini bir araya getirerek ortak görüş ve önerilerin ortaya çıkması için gerçekleştirdiği toplantı oldukça verimli geçti. Bundan sonra her ay bir ilçede tekrarlanması yönünde karar alındı. İkinci toplantıya İzmit’in evsahipliği yapacağı belirtildi. Öte yandan tanışma amaçlı olmasına rağmen ilk toplantıda önemli kararlar da çıktı. Covid-19 salgınına karşı en önemli silahın aşı olduğu vurgulanırken, vatandaşların aşı olma konusunda motive edilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr.Metin Şentürk’ün önerisiyle özellikle aşı sırası gelen gençlerin önceden bilinçlendirilmesi ve önyargıların ortadan kaldırılarak daha çok kişinin aynı anda aşı olmasının sağlanması fikri benimsendi. Ayrıca İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un önerisiyle aşıyla ilgili genel olarak bilgilendirici broşürlerin dağıtılması uygun görüldü.

KOCAELİ’DEN 41 BİN FİDAN

Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen istişare toplantısında ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınları da ele alındı. Beş günde 112 ayrı noktada ortaya çıkan ve 107’sini kontrol altına almayı başaran ekiplere başarı dilendi, teşekkür edildi. Bu yangınlarda ortaya çıkan zararı gidermek, özellikle doğayı yeniden eski haline getirmek için herkese görev düştüğü belirtildi. Bu anlayışla Kocaeli Kent Konseyi öncülüğünde ilimizde 41 bin fidan kampanyası başlatılması kararlaştırıldı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle en az bir temsilciyle toplantıya eksiksiz katılım sağlayan bütün ilçe kent konseyi başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde şehrimiz için güzel şeyler üretmeye devam edeceğiz. Bizim en önemli paydaşımız ilçe kent konseylerimizdir. Onların görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızda yer vereceğiz. Bu birliktelikten güç doğacağına, anlamlı işlere imza atılacağına eminiz. Bu ilk toplantımızda alınan kararları önemsiyoruz. Aşı konusunda herkes duyarlı olmalıdır. Her birimiz bu salgının son bulması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ayrıca son bir haftada hepimizi fazlasıyla üzen, adeta içimizi yakan orman yangınlarının yaralarını da birlikte saracağız. İlimizden 41 bin fidan bağışıyla yok olan ormanları yeniden yeşerteceğiz. Bu konuda sanayi kuruluşlarının yanı sıra bütün sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de bu anlamlı kampanyada yer almasını istiyoruz” dedi.