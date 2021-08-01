Çevre dostu ulaşım aracı bisiklet ihracatta rekora pedal basıyor. Daha yeşil bir dünyada yaşama gerekliliği, çevre dostu ulaşım aracı bisiklete talebi artırıyor. Dünya genelinde bisiklete yöneliş Türkiye’nin bisiklet ihracat rakamlarına da olumlu yansıyor. Türkiye, 2021 yılının ilk yarısında bisiklet ihracatını yüzde 87’lik artışla 70 milyon dolara yükseltti.

YILIN İLK YARISINDA 70 MİLYON DOLAR

Türkiye’nin bisiklet ihracatı 2017 yılında 30 milyon dolar iken, sonraki yıllarda sürekli artarak 2020 yılı sonunda 92 milyon dolara ulaştı.Özellikle Avrupa ülkelerinden büyük talep alan Türk bisiklet sektörü, 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde de ihracatta yüzde 87’lik artış hızı yakaladı. 2020 yılının Ocak – Haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan Türkiye’nin bisiklet ihracatı, 2021 yılının ilk yarısında 70 milyon dolara ulaştı. Sektör, 2021 yılı sonunda 150 milyon dolar ihracat hedefliyor.

İLK KATILAN KENT İZMİR

Türkiye’nin doğasının uygunluğu ve gerekli parkurların sağlanması ile de önümüzdeki dönemde bisiklet turizmi ile önemli döviz kaynağı sağlanacağına olan inancını paylaşan Eskinazi, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı (EuroVelo)’na Türkiye’den ilk katılan kentin İzmir olduğunu, bu ağın genişlemesi ile bisiklet turizminin kat kat artacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DEN 92 ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye, 2021 yılında 92 ülkeye bisiklet ihraç ederken, Almanya 10,2 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldı. Finlandiya ise; 9,8 milyon dolarlık bisiklet ihracatıyla zirve ortağı oldu. Türkiye, Fransa’ya 9,3 milyon dolarlık, Hollanda’ya 8,7 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti. Bisiklet ihracatında beşinci sıranın sahibi 8 milyon dolarla İtalya oldu.