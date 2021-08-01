01 Ağu 2021 - 12:50- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 12:51

Nöbetçi noterlik yeniden başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması 31 Ağustos Cumartesi günü tekrar başladı
Nöbetçi noterlik yeniden başladı mask

Nöbetçi noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatıldı. Uygulamaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda 17 Mart 2020’de ara verildi. Uygulamanın gerçekleştiği yaklaşık bir yılda 810 bin 448 işlem yapıldı. Gelen yoğun talep ve normalleşme süreciyle birlikte 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi.

119 NOTER HİZMET VERDİ

31 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla tekrar başlayan uygulama kapsamında bu hafta sonu 119 noter hizmet verdi. Nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verdi. Nöbetçi noter sayısının yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen haftalarda arttırılacağı da belirtildi.
# sağlık

01 Ağu 2021 - 12:50 - Gündem

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