Goodyear’ın havasız lastikleri, ilk toplu taşımada kullanılacak

Goodyear, havasız lastiklerin kullanımına dair sektördeki öncü uygulama için LocalMotors, Beep ve Jacksonville Ulaştırma Dairesi ile iş birliği yapacak. Goodyear, sektöründe öncü bir uygulamayla geliştirdiği havasız lastik (NPT) ve lastik düzeneğiyle, Jacksonville Ulaştırma Dairesi (JTA) ile iş birliğiyle şehir içinde otonom ulaşımı destekliyor. Goodyear ve LocalMotors tarafından son üç yıldır Goodyear test tesisleri ve başka platformlarda test edilen havasız lastikli Olli minibüs modeli yük, hız ve dayanıklılık gibi birçok performans hedefine ulaşmayı başardı.

DAHA DAYANIKLI ÜRÜN SEÇENEKLERİ

Goodyear 2019’da havasız lastik uygulamalarını karayolu testleri üzerinde yoğunlaştırırken, LocalMotors ile iş birliğini artırmaya başladı. Bu test sürecinin havasız lastikler hakkında daha fazla bilgi sağlamasıyla birlikte, havasız lastikler sürdürülebilir, bakım gerektirmeyen ve daha dayanıklı ürün seçenekleri sunabilecek. Daha düşük hız ve daha az değişken hareket yollarıyla kent içi ulaşım, alternatif lastik tasarımı için ideal bir test ortamı sağlıyor. Jacksonville Ulaştırma Dairesi’nden deneyime dayalı veriler toplayacak olan Goodyear ve LocalMotors, sürüş konforu, gürültü ve başka değişkenler hakkında bilgi edinmeye çalışacak.