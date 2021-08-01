Aygün’den 4 bin fidan bağışı

Yurt genelinde çıkan 101 orman yangınının 91'i kontrol altına alınırken Türkiye’nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi bir kez daha birbirine kenetledi. Binlerce dönüm ormanlık alanın alevlere teslim olduğu yangınlarla mücadele tüm kararlılıkla sürdürülürken yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için de çeşitli bağış kampanyaları düzenleniyor. Türkiye’nin her yerinden il ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere birçok kurum fidan bağışı için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden “BirlikOlmaVakti” hashtagiyle başlatılan kampanyaya kısa sürede büyük katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ‘BirlikOlmaVakti’ etiketiyle bir mesaj yayımlayarak 4 bin adet fidanla kampanyaya destek olacaklarını ifade etti.