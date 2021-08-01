01 Ağu 2021 - 12:52- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 12:53

Gölcük,  Manavgat’ta yaraları sarmak için yola çıktı

Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı
Gölcük,  Manavgat’ta yaraları sarmak için yola çıktı mask
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlarla beraber, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen ciğerlerimizi yakan orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yanında olduklarını göstermek amacıyla, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak hazırlanan 2 yardım tırını yangın bölgesine uğurladılar. Hazırlanan yardımlar AFAD ile koordineli bir şekilde bildirilen ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak.

“ORMAN YANGINLARI ÇİĞERİMİZİ DAĞLADI”

Kısa bir açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,  “Antalya Manavgat  ve sonrasında da ülkemizin birçok noktasında başlayan orman yangınları ciğerlerimizi dağladı. Hayatlarını kaybeden itfaiye görevlilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, bu yangından etkilenen, zarara uğrayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kızılayı iş birliğiyle toplamış olduğumuz yardımları, Antalya AFAD’a ulaştırıyoruz. İki tır malzememiz şu anda yola çıkıyor. Gölcük hemşehrilerimizin katkılarıyla hazırlayacağımız 3’üncü tırı da Salı gününde yola çıkaracağız. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun ve zeval vermesin” dedi.  Yardım malzemesine destek olmak isteyen Gölcüklüler ise, yardımlarını Preveze Caddesi’ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu girişine 3 Ağustos salı günü saat 17:00’ye kadar getirebilirler. 

HAZIRLANACAK YARDIM MALZEMELERİNİN İÇERİĞİ

Bebek Bezi

Islak Mendil

Sabun, şampuan 

Paketli kuru gıda kolisi 

Kağıt Havlu

Tuvalet Kağıdı

# yardım, Yangın, itfaiye

01 Ağu 2021 - 12:52 - Gündem

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