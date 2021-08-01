Ülkemizi saran yangın felaketinde KOÜ’den gönüllülük kampanyası

Kocaeli Üniversitesi, ülkemizin birçok noktasında aynı anda çıkan orman yangınlarının yarasının sarılması ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarında faaliyet göstermek üzere, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve personelini kapsayan gönüllü veri tabanı oluşturuyor.Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgili kurumlarla irtibata geçmesi neticesinde, belirlenen-ihtiyaç duyulan noktalarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına gönüllü katılım sağlanacak.Bu dayanışmaya katılım sağlamak isteyen Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve personelleri Kocaeli Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından veya [email protected] adresine bilgilerini e-posta olarak göndererek gönüllü katılabilecek.

"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AİLESİ BÜYÜK HASSASİYET GÖSTERDİ"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü Kocaeli Üniversitesi olarak üzerlerine düşen her sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getireceklerini taahhüt ettiklerini bildirerek, “80 bin öğrencisi ve 6 bini aşkın personeliyle üniversitemiz her sorunda olduğu gibi bu konuda da büyük bir hassasiyet gösterdi. Rektörlük olarak üniversite ailemiz içerisinden gelen yardımda bulunma isteğini koordine etmek amacıyla gönüllü veri tabanını oluşturma kararı aldık” dedi. Hülagü, Kocaeli Üniversitesi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından da bir mesaj paylaştı.