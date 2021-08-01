YRP’li Civelek’ten ziyaret atağı

Yönetimi ile birlikte Kartonsan Kooperatif Başkanı Recep Eşdoğan’ı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, kooperatif hakkında bilgi aldı.
İSTEKLERİ NOT ALDI
Civelek’in sonraki ziyareti Kullar Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu. Ziyarette kendilerini karşılayan Başkan Mehmet Şahin ile minibüs ve otobüsçülerin sorunları hakkında konuştu. Son olarak Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner’i de ziyaret eden Civelek, Yeşilyurt Mahallesi’nin istekleri ve eksiklerini not ederek sizlere ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.