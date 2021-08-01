YRP’li Civelek’ten ziyaret atağı

Yönetimi ile birlikte Kartonsan Kooperatif Başkanı Recep Eşdoğan’ı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, kooperatif hakkında bilgi aldı.

İSTEKLERİ NOT ALDI

Civelek’in sonraki ziyareti Kullar Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi oldu. Ziyarette kendilerini karşılayan Başkan Mehmet Şahin ile minibüs ve otobüsçülerin sorunları hakkında konuştu. Son olarak Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner’i de ziyaret eden Civelek, Yeşilyurt Mahallesi’nin istekleri ve eksiklerini not ederek sizlere ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.