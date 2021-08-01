Dilovası AK Gençlerde sevindiren gelişme

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, önceki gün yönetiminde yaptığı revizyon sonrası Dilovası’nı temsilen il gençlik kolları yönetiminde yer alan Ömer Oğuz, İl Başkan Yardımcılığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına getirilmesi AK Dilovası’nda sevinçle karşılandı. AKP Gençlik Kolları’nda yaptığı başarılı çalışmalar sonrası Kocaeli İl Yönetiminde görev alan Oğuz’un yeni göreviyle ilgili olarak açıklama yapan AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir yaptığı açıklamada, “Kısa sürede İl yönetiminde kendisini kabul ettiren Ömer Oğuz kardeşimizin yeni görevinde de başarılı olacağına inanarak başarılar diliyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.