01 Ağu 2021 - 13:25- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 13:27

Hobi olarak uğraşıyordu, bir gecede albüm yaptı

Bilişim uzmanı olarak pandemide bir çok projeye imza atan Semih Çakır, hobi olarak uğraştığı müzik sektöründe albüm çıkarttı.
Hobi olarak uğraşıyordu, bir gecede albüm yaptı mask

Evden çalışmanın arttığı pandemi döneminde, bir çok dijital projeye imza atan bilişim uzmanı Semih Çakır, hobi olarak uğraştığı müzik sektöründe bir gecede dijital albüm çıkardı. Yıllardır müziğe olan ilgisini hobi olarak yürüten DJ Semih Çakır korona virüsün hayatımıza girmesiyle oluşan pandemi döneminde işi profesyonelliğe dökerek kendi dijital müzik albümünü yaptı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan albümün içerisinde There is a ban, digital transformation, mask on, positive energy ve indispensable isimlerinde 5 adet şarkı bulunuyor. Bilişim uzmanı Semih Çakır, bu albümün ismi ve çıkış parçası olarak Mask On adlı şarkısını belirledi. Çıktığı andan itibaren bir çok müzik sever tarafından ilgi gören şarkılardan bir çoğu müzik platformlarında top10 da yer alarak zirveye oturdu. Aynı zamanda tüm müzik platformlarında onaylanmış sanatçı kimliğine sahip olan Bilişim Uzmanı DJ Semih Çakır, “Artık dijital platformlarda müzik yapmak, albüm çıkartmak daha kolay hale geldi” dedi.

01 Ağu 2021 - 13:25 - Gündem

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