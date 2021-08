İsa Nalbant: Her geçen gün güçlendiğimi hissediyorum

Kocaelispor’un gelecek vaat eden genç yıldız adayı İsa Nalbant, kamptaki çalışmaların çok iyi geçtiğini ve her geçen gün güçlendiğini hissettiğini ifade etti

FUTBOLCU İÇİN KAMP ÇOK ÖNEMLİ

Bir futbolcu için kampın önemli olduğuna vurgu yapan İsa Nalbant şu şekilde konuştu: Erzurum kampındaki çalışmalar iyi geçmişti. Bolu’da da her hangi bir sorun yok.Hatta Bolu’da daha rahat ettim açıkçası. Sevdiğim bir ortam var burada. Erzurum’da sıcaktan uyuyamadığım gece bile olmuştu. Kendi adıma da iyi bir çıkış yakaladım, her geçen gün güçlendiğimi hissediyorum. Zaten bir futbolcu için kamp çok önemlidir ve inanılmaz fark ediyor.Çünkü kamplarda her şey sistemli ve saatli oluyor.

HOCALARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Daha çok eksiğimin olduğunu biliyorum. Bu eksikliklerimin üzerine gidip oyunumun da üzerine eklemek için elimden geleni yapıyorum. Hocalarımızla aram çok iyi, benimle yakından ilgileniyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Kocaelispor’da oynamak, taraftarın önüne çıkmayı çok arzu ediyorum. Hocalarımızın verecekleri karara sonuna kadar saygılıyım.

HER BİRİ ÇOK İYİ İNSANLAR

Türk-yabancı fark etmiyor. Ortamımız da çok iyi. Her biri çok iyi insanlar. Ben genç bir futbolcuyum ancak bunu bana hiçbir şekilde hissettirmiyorlar. Özellikle Cisse ve Mandjeck ile iletişimimiz çok iyi. Mika üst düzey profesyonel. Her antrenmandan yarım saat önce özel olarak çalışıyor, antrenmandan sonra şok havuzunu eksik etmiyor.

TARAFTARIMIZLA BULUŞUYORUZ

Hazırlık maçlarında fire vermeden devam ediyoruz. Bolu’da da bazı rakiplerimizi izleme şansı bulduk.Uzun bir süre sonra taraftarımızla buluşuyoruz. Daha önce olduğu gibi bu sezon da desteklerine devam etmelerini arzu ediyorum. Sezon hiç kimse için kolay geçmeyecek. Bu ligde başarılı olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.