Uni Hodri Meydan’dan kampanya!

Kocaelispor’un üreten taraftar grubu Uni Hodri Meydan’dan orman yangınları ile ilgili kampanya başlatılıyor. Yapılan açıklamada “Son günlerde meydana gelen orman yangınları sonucu, Antalya’daki vatandaşlarımızın az da olsa acılarını dindirmek için yardım kolisi hazırlıyoruz. Bu yardım kampanyasına destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından ve dm aracılığı ile bilgi alabilirsiniz. #UNIHM” ifadelerine yer verildi.