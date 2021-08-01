01 Ağu 2021 - 13:33- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:34

Uni Hodri Meydan’dan kampanya!

Uni Hodri Meydan’dan kampanya! mask

Kocaelispor’un üreten taraftar grubu Uni Hodri Meydan’dan orman yangınları ile ilgili kampanya başlatılıyor. Yapılan açıklamada “Son günlerde meydana gelen orman yangınları sonucu, Antalya’daki vatandaşlarımızın az da olsa acılarını dindirmek için yardım kolisi hazırlıyoruz. Bu yardım kampanyasına destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından ve dm aracılığı ile bilgi alabilirsiniz. #UNIHM” ifadelerine yer verildi.
# yardım, Kocaelispor

01 Ağu 2021 - 13:33 - Spor

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