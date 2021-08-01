Muay Thai renk kattı

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Muay Thai şampiyonasına Darıca G.B. takımı da destek verdi.

ARİF GÜLEN KATILDI

Darıca belediye baykanı muzaffer bıyık tarafından düzenlenen ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Muay Thai turnuvasının açılış töreni renkliydi. Darıca G.B. Başkanı Arif Gülen “Katılan tüm sporcularımıza başarılar dileriz” dedi.