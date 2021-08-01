Muay Thai renk kattı

Darıca Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Muay Thai şampiyonasına Darıca G.B. takımı da destek verdi.
ARİF GÜLEN KATILDI
Darıca belediye baykanı muzaffer bıyık tarafından düzenlenen ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Muay Thai turnuvasının açılış töreni renkliydi. Darıca G.B. Başkanı Arif Gülen “Katılan tüm sporcularımıza başarılar dileriz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.