01 Ağu 2021 - 13:42- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:43

Karamürsel’de Mustafa Kaya dönemi resmen başladı
Karamürsel’de Mustafa Kaya dönemi resmen başladı mask
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BAL’da üçüncü sezonuna hazırlanan Karamürselspor’da teknik adam değişikliğine gidildi. Cem Baki’nin yerine Mustafa Kaya göreve getirildi. Açıklamada “2021-2022 futbol sezonunda teknik direktörlük görevi için camiamızın değerli isimlerinden Mustafa Kaya ile anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamıza yürekten başarılar dileriz” denildi. Açılamada ayrıca “Elde etmiş olduğumuz başarılarda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Cem Baki’ye, bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, kariyerinde yürekten başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
# Mustafa

01 Ağu 2021 - 13:42 - Spor

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