Karamürsel Futbol Okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı

Karamürsel Belediyesi’ni hizmete sunduğu trafik parkta, Trafik polisleri ve futbol okulu eğitmenleri eşliğinde, uygulamalı trafik eğitimi etkinliğine katılan öğrenciler mutlu oldu. Öğrenciler ve veliler “Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'a, bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız Mesut Çetinkaya'ya, emniyet mensubu polislerimize ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.