01 Ağu 2021 - 13:42- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:44

Karamürsel Futbol Okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı
Karamürsel Futbol Okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel Belediyesi’ni hizmete sunduğu trafik parkta, Trafik polisleri ve futbol okulu eğitmenleri eşliğinde, uygulamalı trafik eğitimi etkinliğine katılan öğrenciler mutlu oldu. Öğrenciler ve veliler “Bu imkanı bize sağlayan Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'a, bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcımız Mesut Çetinkaya'ya, emniyet mensubu polislerimize ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

 

 

01 Ağu 2021 - 13:42 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.988.669 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Olovo ile sessiz prova: 0-0 mask
Olovo ile sessiz prova: 0-0
Hodri Meydan, Maraton Üst Tribününe geçiyor mask
Hodri Meydan, Maraton Üst Tribününe geçiyor
Safet ve Yusufi kardeşlerden selam var mask
Safet ve Yusufi kardeşlerden selam var
Uni Hodri Meydan’dan kampanya! mask
Uni Hodri Meydan’dan kampanya!
Voleybol ve futbol yerine eskrimi tercih ettiler mask
Voleybol ve futbol yerine eskrimi tercih ettiler
Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak mask
Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL