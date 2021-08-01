Kocaelispor’un başarılı antrenörü Karslı: Savunma oyunu oynamıyoruz

Kocaelispor’un başarılı teknik direktörü Turgay Karslı Bolu kampını değerlendirdi. Genç teknik adam savunma oyunu oynamadıklarını, ancak savunmanın da futbolun içinde var olduğunu belirtti

BATUHAN DA HASAN DA ERKEN DÖNECEK

Bolu’da taktik çalışmaları öne çıkardıklarını ifade eden Turgay Karslı şunları söyledi: Daha önce de ifade ettiğim gibi Bolu kampı hücum ağırlıklı taktik çalışmalarla geçti. Erzurum ile burasının iklimi aynı olmadığı için nem ve sıcaklık olarak sorunlar yaşadık. Ayrıca buradaki zemin oldukça sertti. Neyse ki Erzurum'dakine benzer sakatlıklar vermedik. İnşallah Batuhan da Hasan da aramıza erken dönecek.

SON MAÇ FİZİKSEL KAZANIMIMIZ OLDU

Oyunsal formda eksiklerimizi tamamlayabilmek için çok zaman bulduk. Eksiğimiz çok var tabii ki. Oynadığımız son antrenman maçını taktiksel anlamda değerlendirmek yanlış olur. 3 tane 35 dakikalık performansa dayalı antrenman oyunu denedik. Rakibi küçümsemek değil ama rakibin oyun kalitesine ve bizim oyun anlayışımıza paralel gitmeyen bir seyir oldu. Bunu fiziksel kazanım olarak kabul etmek lazım.

ŞANS TANIMAK İSTEMİYORUZ

Oyuncu eksiğimizden ziyade oyunsal form eksiğimiz var. Topu çok fazla tutuyoruz. Çok çabuk geçmemiz gereken bölgeyi geçmiyor, zaman kaybediyoruz. Rakibi iki buçuk bölgede karşılamak istediğimizde bunu oyuncularla hala kavramlaştıramadık. Kısacası rakibi daha geride karşılamamalı,takımı öne çıkarmamız lazım. Bu dediğim, rakibe önde basacağımız anlamına gelmiyor. Sadece onlara şans tanımak istemiyoruz.

SAVUNMA DA OYUNUN BİR PARÇASI

Bizi “Savunma oynuyoruz” diye eleştiriyorlar. İki ön liberoyla oynamamız, savunma oynadığımız anlamına gelmesin. Oynadığımız iki ön liberodan biri her zaman kırık 8 oyuncusu olarak öne gidiyor. Bunu daha büyük fotoğrafta görmek için lig maçı oynamamız lazım, az kaldı. Şu da var… Savunma da oyunun bir parçası.

FİRMA İLE FİKİRLER UYUŞMADI

Organizasyonu sağlayan firmayla fikirler uyuşmadı. Bazı konuları bir türlü gerçekleştiremedik. Buraya gelmeden önce kararlaştırdığımız takımla da (Adana Demirspor)maç yapamadık. Başka maç olmayacak vefutbolcuları risk etmeme adına maç ortamında antrenman yapacağız. 16 Ağustos'ta başlayacağımız lig maratonu için kamptan sonra 6 Ağustos'ta toplanacağız.

KAZANAMIYORSAN KAYBETMEYECEKSİN

Kocaeli'nin nem oranı yüksek. Stresi ve yoğunluğu çok fazla kaldırabilecek bir oyuncu potansiyeline sahip değiliz. Yeni transferler şehri yeni tanımaya başlıyorlar. Atmosferden etkilenmelerini çok fazla istemiyorum. Hazırlık maçlarında biriktirdiğimiz 9 puan avantaj olarak görülmesin. Bu geçişi Kocaeli'de iyi sağlayıp lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Son olarak Alpay’ı kadromuza kattık. Aslında uzun vadede kulübün menfaatine yapılmış bir transfer. Satış opsiyonlu, kiralık gelen bir oyuncu. Faydalanmaya çalışacağız. Sezonun ilk 5-10 haftasın hiçbir sakatlığa, hastalığa, futbolcu kaybına tahammülümüz yok. Yönetim bunu kolay olmasa da bizim için çok kolaylaştırılmış bir halde çözdü.

MASADAN ALDIK

Alpay, Alanyaspor'dan bildiğim bir oyuncu. Analizcimiz Zeki hoca Alanyaspor'daydı. Mevlüt beyle (Çavuşoğlu) olan iş diyaloglarımdan öğrendiğim bir iş ilişkisi oldu. Sonrasında Şenol hocayla bir istişare yaptık. Kendisi Kayserispor'a gidiyordu, masadan aldık. İki çapraz bağ sakatlığından döndü. Transfer noktasındaysa kanat forvet için konuşacağız ve kararını vereceğiz.