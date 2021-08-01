Derince görücüye çıkıyor

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenman maçını 2. Lig takımlarından Karacabey Birlikspor ile yapacak. 2 Ağustos Pazartesi (Bugün) oynanacak olan karşılaşma Kartepe’de Green Park Otel 4 No’lu sahada saat 17.30’da başlayacak.