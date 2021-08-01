01 Ağu 2021 - 13:44- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:45

Derince görücüye çıkıyor
Derince görücüye çıkıyor mask

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenman maçını 2. Lig takımlarından Karacabey Birlikspor ile yapacak. 2 Ağustos Pazartesi (Bugün) oynanacak olan karşılaşma Kartepe’de Green Park Otel 4 No’lu sahada saat 17.30’da başlayacak.

01 Ağu 2021 - 13:44 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.988.669 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Muay Thai renk kattı mask
Muay Thai renk kattı
Karamürsel’de Mustafa Kaya dönemi resmen başladı mask
Karamürsel’de Mustafa Kaya dönemi resmen başladı
Karamürsel Futbol Okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı mask
Karamürsel Futbol Okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı
Olovo ile sessiz prova: 0-0 mask
Olovo ile sessiz prova: 0-0
Hodri Meydan, Maraton Üst Tribününe geçiyor mask
Hodri Meydan, Maraton Üst Tribününe geçiyor
Safet ve Yusufi kardeşlerden selam var mask
Safet ve Yusufi kardeşlerden selam var
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL